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30.08.2024, 18:17

Английский “Челси“ приедет в Казахстан

Новости Мира 0 699

В Монако состоялась жеребьевка основной сетки Лиги конференций сезона-2024/25, передает Tengri Sport.

©ФК "Астана"
©ФК "Астана"

По ее итогам "Астана" сыграет с "Челси" (дома), АПОЕЛом (на выезде), "Виторией" (дома), ТНС (на выезде), ТСЦ (дома) и "Пафосом" (на выезде).

Все матчи общего этапа проводятся в системе единой лиги, в соответствии с которой каждый клуб (всего их 36) проводит по одной игре с шестью разными соперниками - три дома и три на выезде. Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Расписание матчей Лиги конференций

Общий этап

Тур 1: 3 октября 2024 года.
Тур 2: 24 октября 2024 года.
Тур 3: 7 ноября 2024 года.
Тур 4: 28 ноября 2024 года.
Тур 5: 12 декабря 2024 года.
Тур 6: 19 декабря 2024 года.

Плей-офф

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года.
1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года.
1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года.
1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года.

Финал

28 мая 2025 года (стадион "Вроцлав", Польша).

Матч состоится 28 ноября. Место проведения пока неизвестно, так как "Астана-Арена" находится на реконструкции. Все последние матчи столичный клуб проводил в Алматы.

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