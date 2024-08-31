Юноша от скуки нашел 40 братьев и сестер

В США юноша обнаружил, что у него есть 40 единокровных братьев и сестер, передает Lenta.ru

Фото: Ben Sanderson

Юноша Бен Сандерсон из Лос-Анджелеса, США, внезапно обнаружил, что у него есть 40 братьев и сестер. Своей историей он поделился с People.

По словам Сандерсона, он с детства знал, что был зачат с помощью донорской спермы. В мае 2023 года, как рассказывает юноша, он от скуки решил найти родственников и зарегистрировался на сайте банка спермы, где дети от одного донора могли познакомиться друг с другом.

Там Сандерсон увидел сообщение 11-летней давности от единокровной старшей сестры. Он написал ей, и женщина ответила. Она рассказала юноше, что у него есть 17 сестер и 23 брата, и добавила его в чат, в котором состояли 15 из них. Сандерсон оказался самым младшим из всех.

Чтобы узнать друг друга получше, родственники юноши создали таблицу с информацией о каждом из них. «Мы уважаем границы друг друга. Некоторые из нас с самого первого дня ведут себя так, будто мы всегда были братьями и сестрами, в то время как другие относятся друг к другу скорее как к знакомым», — объяснил Сандерсон.