Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда

После того, как основатель Telegram оказался на свободе, в Сети появилась информация о его реакции на решение парижского суда, сообщает Zakon.kz .

Фото: Du Rove’s Channel/Telegram

Павел Дуров остался доволен установлением над ним судебного надзора. Предприниматель считает, что добиться этого удалось благодаря профессионализму его правозащитника.

Источник рассказал, что адвокат строит линию защиты, суть которой заключается в следующем: Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца (немецкий инженер, изобретатель первого в мире автомобиля) судили за все аварии с автомобилями.

После заседания Дуров был в хорошем настроении, улыбался и шутил.

Хотя Павел Дуров сейчас и на свободе, ему запрещено покидать Францию и предписано отмечаться в местной полиции дважды в неделю.