Сотрудники банка несколько дней провели на работе рядом с мертвой коллегой

Сотрудницу банка в Аризоне Дениз Прюдом, обнаружили мертвой на рабочем месте, через четыре дня после смерти, передает Tengri Life со ссылкой на телеканал NBC News .

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Отмечается, что система учета сотрудников в последний раз зафиксировала 60-летнюю женщину входящей в здание 16 августа. После этого она, как выяснилось, из офиса не выходила.

Через четыре дня сотрудники компании почувствовали неприятный запах и решили, что в офисе возникли проблемы с сантехникой. Однако во время обхода, охранники зашли в рабочий кабинет Прюдом и обнаружили, что женщина мертва.

В компании заявили, что сотрудница сидела в малолюдной части офиса, поэтому остальные работники ничего не заметили.

Прибывшие на место полицейские не выявили признаков насильственной смерти. Они предположили, что женщина умерла по естественным причинам.