Верховный суд Бразилии решил заблокировать соцсеть Илона Маска

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес постановил немедленно приостановить работу социальной медиа-платформы X (бывший Twitter) в стране после того, как истек установленный судом срок для компании, чтобы определить законного представителя в Бразилии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки" .

Фото: (с) Gonzalo Fuentes/Reuters

Этот шаг является последней главой в продолжающейся вражде между судьей и Илоном Маском, в ходе которой были даже заморожены банковские счета провайдера спутникового интернета Starlink в этой стране.

В своем решении в пятницу Мораес постановил полностью и немедленно приостановить работу X в стране до тех пор, пока не будут выполнены все связанные с этим судебные постановления по этой платформе, включая выплату штрафов в размере 3,28 миллиона долларов и назначение законного представителя в Бразилии.

Мораес приказал Anatel - бразильскому регулятору в сфере телекоммуникаций - выполнить судебное постановление о приостановке работы платформы и подтвердить суду результат в течение 24 часов, - говорится в материале.

Чтобы избежать использования виртуальных частных сетей (VPN) для обхода блокировки, Мораес заявил, что лица или компании, которые попытаются сохранить доступ к социальной сети таким образом, могут быть оштрафованы на сумму до 9 тысяч долларов в день.

Поздно вечером в четверг пресс-служба платформы X заявила, что ожидает, что судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес "скоро" распорядится о закрытии.

Это произойдет после того, как истечет установленный судом срок для компании, чтобы определить законного представителя, - сообщила X.

Ранее в этом году Мораес приказал социальной платформе X заблокировать определенные учетные записи так называемого "цифрового ополчения", обвиняемого в распространении искаженных новостей и ненависти.

Маск, осудив этот приказ как цензуру, ответил закрытием офисов платформы в Бразилии. При этом X заявила, что ее услуги по-прежнему будут доступны в стране.

На этом фоне Верховный суд Бразилии также заблокировал местные банковские счета компании спутниковой связи Starlink, 40 процентов которой принадлежит Маску. В пятницу Starlink обратилась в суд с просьбой приостановить действие этого решения.

Маск прокомментировал решение судьи Верховного суда о приостановке доступа к его платформе.