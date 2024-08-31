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31.08.2024, 13:25

Женщина напала с ножом на пассажиров автобуса в Германии

Новости Мира 0 358

Женщина напала с ножом на пассажиров автобуса в Германии. При нападении на пассажиров автобуса в городе Зиген пострадали пять человек. Трое из них получили опасные для жизни ранения. Признаков теракта нет, сообщила полиция. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В городе Зиген, расположенном в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, женщина набросилась с ножом на пассажиров автобуса и ранила при этом пять человек.

Трое из них получили опасные для жизни раны, - сообщила полиция Дортмунда вечером 30 августа.

По имеющимся на момент публикации данным, нападавшей 32 года. У нее — немецкое гражданство. Других подробностей о женщине и ее мотивах не сообщается. Между тем после задержания злоумышленницы полиция указала на отсутствие дальнейшей опасности.

В настоящее время подозрений в террористической подоплеке нет, - говорится также в заявлении для прессы.

Указывается, что автобус шел по специальному маршруту для доставки гостей на праздник в честь 800-летнего юбилея города Зигена. В автобусе находились более 40 пассажиров.

Полиция отметила, что занимается сбором улик на месте преступления и опрашивает свидетелей. По сведениям агентства dpa, нападавшая была известна полиции. Есть признаки того, что она страдала психическим расстройством.

Как рассказал газете Siegener Zeitung официальный представитель транспортного предприятия Westfalen-Süd, водитель автобуса оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Он остановил транспортное средство и открыл все двери. Благодаря этому пассажиры смогли быстро покинуть опасное место, и большего числа пострадавших удалось избежать. Как следует из публикации в газете, в автобусе в момент нападения находились и дети.

Нападение на гостей Дня города в Золингене

Неделю назад произошло нападение с ножом на гостей Дня города в Золингене. Тогда сириец убил трех и ранил еще восемь человек.

Сейчас подозреваемый в этом преступлении находится в камере предварительного заключения. Как выяснили журналисты, ранее ему было отказано в предоставлении убежища в Германии, после чего он скрылся. Когда мужчина объявился снова, срок на его выдворение уже истек, поэтому его «перенаправили» в Золинген. В отношении него Федеральная прокуратура ФРГ расследует дело по подозрению в убийстве, покушении на убийство и членстве в экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ) (организация, запрещенная в Казахстане) .

Проверка мер безопасности

После нападения на пассажиров автобуса в Зигене бургомистр города Штеффен Мюс (Steffen Mues) сделал заявление о том, что концепция по обеспечению безопасности на праздновании Дня города «была в очередной раз внимательно проверена».

Однако решение не отменять городской праздник — тоже знак демократии и свободы, - заявил чиновник.

Посетителям праздника было запрещено иметь при себе ножи. В противном случае им грозил запрет на нахождение на мероприятии.

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