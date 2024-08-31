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31.08.2024, 14:54

Какой знак зодиака станет богатым в сентябре 2024 года

Новости Мира 0 421

Сентябрь обещает стать месяцем финансовых возможностей, и для некоторых знаков зодиака он принесет особенно приятные сюрпризы. Но стоит быть начеку: Марс весь месяц будет действовать разрушительно, а с 23 сентября его поддержит и Венера. Поэтому, если хотите оказаться в числе финансовых победителей, стоит запастись терпением и избегать лишних рисков. Не забывайте: “молчание — золото”, особенно когда речь идет о денежных делах, передает Liter.kz со ссылкой на Rsute.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сентябрь будет месяцем, когда Близнецы смогут взять финансовую фортуна за рога. Поддержка Меркурия, управляющего этим знаком, станет тем самым козырем, который позволит им обойти конкурентов, пока другие спотыкаются о преграды, воздвигнутые Марсом. Главное не терять времени даром! Действуйте быстро и уверенно. Конкуренция обострится, но у Близнецов есть все шансы откусить лакомый кусок.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы в сентябре могут смело ставить перед собой самые амбициозные цели. Меркурий, покровительствующий этому знаку, и минимальное влияние Марса позволят им показать максимум продуктивности. Сложности, с которыми Девы сталкивались ранее, теперь могут обернуться выгодными возможностями. Сентябрь также станет удачным временем для крупных покупок и инвестиций. Интуиция будет вашим лучшим другом: прислушивайтесь к ней, чтобы поймать момент для решительных действий.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи также окажутся в числе тех, кому финансовая удача будет улыбаться чуть чаще, чем остальным. Начало месяца – идеальное время для новых начинаний, будь то запуск бизнеса или монетизация ваших талантов. Командировки, смена обстановки и новые деловые знакомства принесут приятные плоды. Если в конце лета вы уже успели сделать шаг вперед, решив важные вопросы, будьте готовы к заслуженному повышению или увеличению доходов.

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