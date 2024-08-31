Врач раскрыл самый полезный способ употребления киви

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По его словам, если разрезать киви на две половинки, а затем черпать мякоть ложкой, оставляя кожуру, то так вы употребляете фрукт неправильно. Лучше всего, считает врач, киви есть целиком, вместе с кожурой.

Если вы едите киви с кожурой, вы фактически получаете на 50 процентов больше клетчатки и намного больше витаминов и питательных веществ, - заявил специалист.

Врач посоветовал выбирать спелые фрукты, достаточно мягкие, с красивой кожурой. Прежде чем есть киви, его следует тщательно помыть под проточной водой. Нарезать фрукт лучше пластинами - его так лучше есть с кожурой.

Киви полезен для здоровья кишечника. Он содержит много витамина С, а также клетчатку, которая позволяет вашим полезным бактериям расти и помогает предотвратить запор. Также киви называют одним из лучших продуктов для кишечника, который помогает очистить его от ядов.