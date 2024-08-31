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31.08.2024, 17:50

Польша объявила о новых правилах, подтверждающих законность абортов

Новости Мира 0 355

Правительство Польши объявило о новых правилах, направленных на обеспечение безопасного доступа к абортам, подтвердив законность этой вызывающей множество споров процедуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно действующему законодательству, аборты по медицинским показаниям сейчас разрешены, однако предыдущее консервативное правительство ограничило некоторые другие обстоятельства.

Это привело к массовым уличным протестам и усилило нежелание врачей подвергать себя возможному судебному преследованию.

Нынешнее правительство премьер-министра Дональда Туска обещало либерализовать закон и разрешить аборты до 12-й недели беременности, но это предложение не получило необходимой поддержки в парламенте.

Мы ищем такие способы действий в соответствии с законом, которые позволят получить доступ к легальному аборту женщинам, которые по разным причинам должны иметь право на этот аборт, - сказал Туск.

В опубликованном в пятницу руководстве Министерства здравоохранения говорится, что рекомендация одного врача-специалиста, в том числе кардиолога, эндокринолога или психиатра, является достаточным основанием для того, чтобы женщина могла сделать легальный аборт в больнице, а врач, выполняющий процедуру, не должен быть привлечен к ответственности.

Ранее аборт был возможен только в случае беременности, наступившей в результате сексуального насилия, или в ситуации крайней опасности для здоровья беременной женщины.

Эти строгие правила привели к тому, что по всей стране произошло несколько смертей, когда врачи отказывались делать аборт из страха быть наказанными тюремным заключением.

Врачам или лицам, помогающим сделать аборт, грозит до трех лет тюрьмы. Женщина не будет привлечена к ответственности.

Министр здравоохранения Изабела Лещина отметила, что в настоящее время большинство врачей и больниц не соблюдают правила, разрешающие делать аборты на ранних сроках на основании заключения одного врача, и часто обращаются за дополнительными заключениями, пока время не истекло.

Беременная женщина, обратившаяся в медицинское учреждение, заключившее договор с Национальным фондом здравоохранения, с медицинским направлением о том, что беременность представляет угрозу ее здоровью, должна получить медицинскую услугу по прерыванию беременности в этом учреждении, - сказала она.

Больницы, которые откажутся делать аборт женщине с медицинским направлением, могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 злотых (около 115 000 евро) или лишиться контракта с Национальным фондом здравоохранения.

В 2020 году суд, контролируемый предыдущим правым правительством, отменил положение, позволяющее прерывать беременность из-за серьезных, непоправимых дефектов плода.

Это решение вызвало общенациональные протесты.

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