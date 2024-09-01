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31.08.2024, 20:48

Какие сюрпризы принесет ретроградный Уран

Новости Мира 0 436

С 1 сентября 2024 года Уран начинает ретроградное движение, что знаменует собой начало периода перемен, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как пишет thegirl.ru, в отличие от ретроградного Меркурия, это явление не несет в себе таких негативных последствий, но вы наверняка почувствуете желание перемен и стремление к внутренней свободе. В этот день важно проанализировать свои истинные желания, которые ранее были скрыты не только от окружающих, но и от вас самих. Ретроградный Уран будет проходить в знаке Тельца, что означает, что перемены будут происходить постепенно и плавно, без резких скачков.

Будьте готовы к тому, что привычный уклад может измениться, и это абсолютно нормально. Уран, как планета-покровитель Водолея, поощряет смелые решения, свободу самовыражения и выход за рамки обыденного.

Звезды советуют не торопиться, прислушиваться к своей интуиции и планировать новые, даже рискованные проекты. Для тех, кто давно обдумывал переезд, это отличное время, чтобы реализовать свои планы — результаты будут весьма положительными. Однако, если что-то не получается сразу, не стоит торопиться или давить на события. В период ретроградного Урана поспешность может только усложнить ситуацию.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Уважаемая редакция газеты Лада, прекратите пожалуйста глупо переписывать астрологические статьи. Такое ощущение, что у вас в коллегии журналистов сидит человек, который настырно продвигает эту чушь. Подумайте о более интересном и познавательном наполнении сайта своей газеты.
31.08.2024, 18:07
maksimsh
maksimsh
Уважаемая редакция газеты Лада, прекратите пожалуйста глупо переписывать астрологические статьи. Такое ощущение, что у вас в коллегии журналистов сидит человек, который настырно продвигает эту чушь. Подумайте о более интересном и познавательном наполнении сайта своей газеты.
31.08.2024, 18:07
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