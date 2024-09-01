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01.09.2024, 09:45

Во Франции требуют импичмента Макрона

Новости Мира 0 273

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" (LFI) инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона, сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в соцсети X 31 августа, передает Tengrinews.kz.

Фото: (с) Yara Nardi/Pool/Reuters
Фото: (с) Yara Nardi/Pool/Reuters

"Неподчинившаяся Франция" приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единого кандидата от блока левых "Новый народный фронт" (NFP) экономиста Люси Касте на пост премьер-министра. В партии полагают, что это свидетельствует о его злоупотреблении властью, сообщает DW.

Предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня парламентариям для совместного подписания. Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его отстранить, - написала Матильда Пано.

Речь идет о резолюции о созыве парламента для запуска импичмента.

68-я статья Конституции предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом.

Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов (десятая часть состава нижней палаты). Бюро палаты должно после этого определить, может ли проект резолюции быть принят к рассмотрению. Затем проект должна одобрить профильная комиссия.

Для одобрения за резолюцию должны проголосовать две трети депутатов Национального собрания. Проект затем передается в Сенат (верхняя палата парламента). Если обе палаты поддержат документ, депутаты и сенаторы должны собраться на совместное заседание. Для импичмента необходимо, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат.

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