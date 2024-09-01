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01.09.2024, 09:51

Хаяо Миядзаки стал лауреатом "азиатской Нобелевской премии"

Новости Мира 0 220

Аниматор Хаяо Миядзаки стал лауреатом премии Рамона Магсайсая, которая считается аналогом Нобелевской премии в странах Азии. Об этом объявил фонд, являющийся учредителем награды, сообщает Zakon.kz.

Фото: Global Look Press/Armando Gallo/ZUMAPRESS.com
Фото: Global Look Press/Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Учредители премии подчеркнули, что Миядзаки, ориентируясь на молодую аудиторию, не упрощает свои сюжеты и остается актуальным, пишет ТАСС.

Отражая свое уважение к молодой аудитории, Миядзаки не упрощает свои сюжеты и истории. Он берется за сложные темы, используя искусство, чтобы сделать их понятными для детей, будь то защита окружающей среды, стремление к миру или отстаивание прав и роли женщин в обществе, – говорится в пояснении фонда.

Миядзаки является автором многочисленных анимационных картин, из которых учредители премии особо отметили "Мой сосед Тоторо" (1988 год), "Принцесса Мононоке" (1997 год), "Унесенные призраками" (2001 год), "Ходячий замок" (2004 год), "Рыбка Поньо на утесе" (2008 год) и его последнюю работу "Мальчик и птица" (2023 год).

Помимо Миядзаки лауреатами премии стали вьетнамский врач Нгуен Тхи Нгок Фыонг, которая изучала последствия применения американскими военными токсичных химикатов во время войны во Вьетнаме, основатель образовательной благотворительной организации из Бутана, экоактивистка из Индонезии, а также Движение сельских врачей из Таиланда.

Азиатский аналог Нобелевской премии был учрежден в 1957 году. Она названа именем президента Филиппин Рамона Магсайсая, который погиб в том же году в результате авиакатастрофы. С тех пор она была вручена более чем 300 людям, объединениям и организациям в Азии, церемония проводится ежегодно.

Последний фильм Миядзаки "Мальчик и цапля" вышел на экраны в конце 2023 года. Автор потратил шесть лет на создание картины, которую он называет точкой в карьере. За первые выходные в прокате в США и Канаде лента собрала рекордные 12,8 миллионов долларов. 

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