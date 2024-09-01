Космонавты поздравили школьников с началом учебного года с борта МКС

Фото: кадр из видео

Видео поделилась пресс-служба ведомства.

Всем вам мы желаем успеха в обучении, приобретении новых знаний и удачи на экзаменах тем, кому они предстоят в этом учебном году, - отметил Кононенко в поздравлении.

Также они подчеркнули, что космонавты знают, как важна учеба, поскольку для тех, кто выбрал дорогу за пределы земного пространства, знания являются не прихотью, а жизненной необходимостью. Перед каждым полетом даже опытным космонавтам приходится садиться за парту и сдавать экзамены.

Какую бы стезю вы не выбрали, мы желаем вам хорошо учиться, овладевать новыми навыками и знаниями, чтобы стать настоящими профессионалами своего дела, - добавили они.

Сегодня в Казахстане стартовал новый учебный год. Школы распахнули свои двери для 3,9 млн учеников.