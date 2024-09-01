Космонавты поздравили школьников с началом учебного года с борта МКС

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили началом нового учебного года, передает ИА «NewTimes.kz».
Видео поделилась пресс-служба ведомства.
Всем вам мы желаем успеха в обучении, приобретении новых знаний и удачи на экзаменах тем, кому они предстоят в этом учебном году, - отметил Кононенко в поздравлении.
Также они подчеркнули, что космонавты знают, как важна учеба, поскольку для тех, кто выбрал дорогу за пределы земного пространства, знания являются не прихотью, а жизненной необходимостью. Перед каждым полетом даже опытным космонавтам приходится садиться за парту и сдавать экзамены.
Какую бы стезю вы не выбрали, мы желаем вам хорошо учиться, овладевать новыми навыками и знаниями, чтобы стать настоящими профессионалами своего дела, - добавили они.
Сегодня в Казахстане стартовал новый учебный год. Школы распахнули свои двери для 3,9 млн учеников.
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