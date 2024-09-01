Срежиссированные взрывы и пожар в Лондоне вызвали панику у людей

Рядом с крупным стадионом на юго-востоке Лондона произошла серия взрывов и начался пожар. Люди, гулявшие по набережной Темзы, запаниковали – территорию заволокло дымом, на место выехала пожарная бригада, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «МИР 24» .

Фото: МТРК «Мир» / Елизавета Шагалова

Однако в полиции заявили, что пять взрывов и возгорание были заранее спланированы. Они оказались частью съемочного процесса, согласованного с властями.

Очевидцы вызвали спасателей, увидев, что огонь охватил два автомобиля. К месту происшествия прибыли четыре пожарные машины и 25 огнеборцев, которые приступили к тушению пожара на площадке на Док-роуд в Силвертауне, пишет Daily Mail.

Представитель лондонской полиции подтвердил, что это было заранее утвержденное мероприятие по съемке в районе Каннинг-Таун, и риска для общественности нет. Но испуганные люди, не знавшие об этом, начали выкладывать видео и фотографии в социальные сети.