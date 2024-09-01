Помог предотвратить несколько терактов: Павел Дуров рассказал о сотрудничестве со спецслужбами Франции

Павел Дуров рассказал на допросе, что поддерживал контакты с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), сообщает Информбюро со ссылкой на Liberation .

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По его словам, для борьбы с терроризмом открыли официальный канал связи с горячей линией и специальным адресом электронной почты, что помогло предотвратить несколько терактов.

Также сообщается, что Дуров заявил, что Telegram ограничился лишь борьбой с терроризмом и отказался сотрудничать с другими службами, так как они могут злоупотребить каналом связи.

По информации издания, Дуров встречался с представителями DGSI в Дубае и дал понять, что ему было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну. При этом, о чём идет речь, не уточняется.

После задержания Дуров был открыт к диалогу и предоставил полиции свой мобильный телефон с кодом доступа к нему, пишет издание.

39-летнего миллиардера Павла Дурова, имеющего гражданство Франции, задержали 24 августа около 20.00 прямо на взлётной полосе в аэропорту Ле Бурже. Дуров был объявлен в розыск во Франции. На него выписали ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования.

Прокуратура Парижа перечислила 12 обвинений против Павла Дурова, в том числе организованное мошенничество, отказ предоставить госорганам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом, распространение изображений несовершеннолетних порнографического характера и незаконный оборот наркотиков.

После слушаний в суде Парижа основателю Telegram предъявили обвинения и отпустили под судебный надзор.

