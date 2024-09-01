Американский рэпер Fatman Scoop умер на сцене во время выступления

53-летний американский рэпер Fatman Scoop умер после того, как упал в обморок на своем концерте в пятницу в штате Коннектикут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си" .

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Мэр города Лорен Гарретт рассказала, что рэпера доставили в местную больницу на скорой помощи, но спасти музыканта не удалось.

Представляющее его агентство MN2S подтвердило смерть уроженца Нью-Йорка в заявлении для Би-би-си, отметив, что "его наследие будет жить благодаря его нестареющей музыке".

"Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру", - сказал представитель агентства. - Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии".

В своем обращении в соцсетях семья рэпера написала, что он был "лучезарной душой, маяком света на сцене и в жизни".

"FatMan Scoop был не просто исполнителем мирового класса, он был отцом, братом, дядей и другом, — отметила его семья. — Он дарил нам смех, был постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества".

FatMan Scoop (по паспорту Айзек Фримен III) был влиятельной фигурой на нью-йоркской хип-хоп сцене 1990-х годов.

Он участвовал в создании многих популярных песен, в том числе удостоенных премии "Грэмми" Lose Control Мисси Эллиотт и It’s Like That Мэрайи Кэри.

Скуп также известен своим хитом Be Faithful, выпущенным в 1999-м году, но получившим международный успех в 2003-м, когда эта песня возглавила чарты в Ирландии и Великобритании.

В 2004 году рэпер снялся в британском телесериале Chancers на Channel 4, в котором музыканты помогают начинающим британским исполнителям, мечтающим добиться успеха в США.

7 сентября Fatman Scoop должен был выступить в Британии на фестивале Reminisce. Организаторы фестивали назвали новость о его смерти "опустошающей".