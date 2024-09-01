18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.63
534.46
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.09.2024, 14:16

Американский рэпер Fatman Scoop умер на сцене во время выступления

Новости Мира 0 292

53-летний американский рэпер Fatman Scoop умер после того, как упал в обморок на своем концерте в пятницу в штате Коннектикут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Фото: GETTY IMAGES
Фото: GETTY IMAGES

Мэр города Лорен Гарретт рассказала, что рэпера доставили в местную больницу на скорой помощи, но спасти музыканта не удалось.

Представляющее его агентство MN2S подтвердило смерть уроженца Нью-Йорка в заявлении для Би-би-си, отметив, что "его наследие будет жить благодаря его нестареющей музыке".

"Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру", - сказал представитель агентства. - Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии".

В своем обращении в соцсетях семья рэпера написала, что он был "лучезарной душой, маяком света на сцене и в жизни".

"FatMan Scoop был не просто исполнителем мирового класса, он был отцом, братом, дядей и другом, — отметила его семья. — Он дарил нам смех, был постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества".

FatMan Scoop (по паспорту Айзек Фримен III) был влиятельной фигурой на нью-йоркской хип-хоп сцене 1990-х годов.

Он участвовал в создании многих популярных песен, в том числе удостоенных премии "Грэмми" Lose Control Мисси Эллиотт и It’s Like That Мэрайи Кэри.

Скуп также известен своим хитом Be Faithful, выпущенным в 1999-м году, но получившим международный успех в 2003-м, когда эта песня возглавила чарты в Ирландии и Великобритании.

В 2004 году рэпер снялся в британском телесериале Chancers на Channel 4, в котором музыканты помогают начинающим британским исполнителям, мечтающим добиться успеха в США.

7 сентября Fatman Scoop должен был выступить в Британии на фестивале Reminisce. Организаторы фестивали назвали новость о его смерти "опустошающей".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?