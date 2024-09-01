На Камчатке потерпел крушение Ми-8 – предварительно, пассажиры и члены экипажа погибли

Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, предварительно, погибли, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на РИА Новости .

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Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку, - сообщили экстренные службы..

Обломки Ми-8 находятся на высоте 980 метров. Пока сотрудники не могут добраться до вертолета пешком, уточняет информационное агентство.

Как уточняли в управлении российского МЧС региона, обломки пропавшего вертолета обнаружили с воздуха. Они находятся около места, где борт последний раз выходил на связь.

Накануне вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, в пункт назначения не прибыл. Связь с воздушным судном пропала.

По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.