Мужчина изрезал супругу ножом на рабочем месте

Жуткая трагедия произошла в Кыргызстане. Сообщается, что мужчина пришел на работу к супруге и разгаре рабочего дня порезал ее ножом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24KG.

Фото: Pixabay

Инцидент произошел в городе Нарыне в одной из столовых рынка, 31 августа. Мужчина пришел на работу к жене и напал на нее с ножом. С камер видеонаблюдения видно, что 42-летний мужчина сначала ударил ножом в шею, потом повалил ее на пол, стал наносить удары ножом. Позже его удалось оттащить от пострадавшей женщины. Стражи порядка сообщили, что преступник задержан, проводится следствие.