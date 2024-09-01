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01.09.2024, 17:14

40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Новости Мира 0 248

В России мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который получил на стройке, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В пресс-службе Минздрава Волгоградской области рассказали, что врачи не надеялись, что пострадавший выживет, потому что получил тяжелейшую травму во время выгрузки металлических конструкций.

Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Мужчина проходил лечение в течение 40 суток, ему провели несколько сложных операций, - сообщили медики.

Врачи пояснили, что пришлось долго бороться за мягкие ткани живота, сухожилия и стопы, через которые прошел электрический ток. Они были некротизированы, но их удалось сохранить, ограничившись резекцией первых пальцев.

Сам пострадавший, которого уже выписали домой, рассказал, что взял трос, который был под напряжением. Он помнит, что от удара током его отбросило на землю.

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