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01.09.2024, 21:44

Просто, но работает: кардиолог Бокерия назвала привычку, которая прибавит вам годы жизни

Новости Мира 0 222

Эта привычка кажется простой и даже банальной, но внедрить ее в свою жизнь получается не у всех. Однако результат обещают самый серьезный - более долгую жизнь, передает doctorpiter.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Известный врач-кардиолог Ольга Бокерия напомнила о полезной привычке здоровых людей - в течение дня пить достаточное количество воды. Вы слышали уже об этом? Если да, но до сих пор не внедрили эту привычку в свой распорядок дня, пришло время попробовать. По словам кардиолога, от того, сколько воды вы пьете, зависит, сколько вы проживете и как будете выглядеть.

Вода очищает, вымывает все токсины из нашего организма, она позволяет обновлять наш организм, чувствовать себя здоровыми, а также улучшает работу почек, головного мозга, мышц, - заверила Ольга Бокерия подписчиков своего телеграм-канала.

Достаточное количество чистой воды в сутки определяется из расчета 30-50 мл на килограмм веса человека. Так, со стакана теплой воды натощак советуют начинать каждое утро многие врачи.

Ранее Ольга Бокерия рассказывала, почему она предпочитает пить газированную воду без добавок вместо обычной. Специалист называла четыре плюса для здоровья, подтвержденные научными исследованиями.

Пейте воду на ночь

Многие стараются не делать этого, чтобы не нарушать сон и не бегать ночью в туалет. А зря. И, кстати, выпить воды на ночь может быть полезнее, чем пить кефир - от этой привычки из прошлого врачи советуют отказаться.

По мнению хирурга-уролога Марка Гадзияна, время употребления воды иногда очень важно. Например, выпитый перед сном стакан воды помогает предотвратить ночные судороги ног, а также защитить человека от сосудистой катастрофы - инсульта и инфаркта.

Кроме того, по словам уролога, стакан воды, выпитый за 3 минуты до еды, помогает пищеварению, а один стакан воды перед купанием помогает снизить артериальное давление.

Также специалист отмечала, что в целом те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью.

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