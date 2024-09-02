В WhatsApp добавят функцию защиты от нежелательных собеседников

Пользователи WhatsApp смогут устанавливать специальные PIN-коды, которые помогут защитить их от появления нежелательных новых переписок. Сейчас новая функция проходит бета-тестирование. Об этом сообщает портал WABetaInfo , передает Tengri Life .

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Благодаря новой функции пользователи смогут скрывать свои номера телефонов от людей, с которыми они взаимодействуют впервые. Это будет полезно тем, кто хочет сохранить свою анонимность или не собирается раскрывать свои контактные данные. Ограничения затронут только тех, кого нет в телефонной книге на гаджете.

"Если вы решите не настраивать PIN-код имени пользователя, ваше имя останется доступным для контакта любому, кто его знает. Существующие контакты и текущие разговоры не потребуют PIN-кода, поскольку он специально разработан для управления запросами от новых пользователей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что пользователи должны обменяться PIN-кодами лично для дальнейшего взаимодействия в WhatsApp. Пока новая функция находится на стадии разработки и тестирования. Когда она появится, не уточняется.

Новую особенность мессенджера обнаружили через программу TestFlight, которая используется для тестирования функций приложений на iOS.