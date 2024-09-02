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02.09.2024, 07:22

Врач назвала повседневную привычку людей, отличающихся крепким здоровьем

Новости Мира 0 410

У людей, которые отличаются крепким здоровьем, есть одна особенность - они не отказываются от первого приема пищи утром. И это, согласно имеющимся данным, увеличивает продолжительность жизни. Об этом в своем телеграм-канале рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, передает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Одна из привычек здоровых людей - это привычка завтракать. Не многие это делают. Как показывает статистика, те, кто завтракает, живут дольше и меньше болеют", - отметила кардиолог.

По словам врача, в свой первый прием пищи она включает много зелени (шпинат, овощи), белковую пищу.

"Шпинат или любую другую траву, овощи тушу с грибами на кокосовом масле. До того момента, пока овощи не пустят сок. Немного выпариваю жидкость и добавляю два белка (или можно два яйца - кто как любит)", - привела пример завтрака врач.

При этом худшим выбором для завтрака медик назвала обработанные продукты, например, бутерброды с мясной нарезкой из магазина, колбасу, сосиски.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова уточнила, что обработанным мясом называется продукт, который прошел дополнительную обработку.

"Это то, что было законсервировано, засолено, прошло копчение. Такая еда приближает деменцию, увеличивает, и это доказано, риск развития рака (особенно колоректального), болезней сердца и диабета", - предупредила доктор.

Специалисты советуют максимально ограничить подобную пищу, чтобы обезопасить себя и защититься от рака.

Также врачи считают, что здоровый завтрак не должен состоять из одних углеводов (например, хлеба и каши). Творог, яичница, малосоленая рыба являются полезными добавками в первый прием пищи и содержат достаточно белка, который также необходим утром.

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