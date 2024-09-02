Женщина устраивала поджоги ради знакомства с пожарными

Кто-то знакомится на специальных сайтах, кто-то устраивает личную жизнь через знакомых, а вот 44-летняя жительница Греции пошла дальше ради отношений с пожарным. Она специально устраивала поджоги, чтобы познакомиться с огнеборцами, рассказывает Tengri Travel.

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По данным Greek Reporter, инцидент произошел в Триполи. Тут за короткое время произошло сразу два лесных пожара. Приезжавшие на тушение пожарные обратили внимание на то, что в обоих случаях на местах они заметили одну и ту же женщину. Это показалось огнеборцам странным, и они сообщили о подозрительной леди в полицию.

В ходе следствия гречанка призналась, что это она устраивала поджоги. Женщина рассказала, что делала это ради того, чтобы понаблюдать и пофлиртовать с пожарными, так как она хотела отношений именно с представителем этой профессии.

В суде романтического порыва одинокой жительницы Греции не оценили и приговорили ее к трем годам тюремного заключения. Также она должна будет выплатить штраф в размере 1000 евро (свыше 533 тысячи тенге).