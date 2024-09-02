Укачивать не будет: врач назвал необычный способ

Он пояснил, что такой метод обеспечивает сенсорное отвлечение, передает almaty.tv

Фото: elements.envato.com

Хирург Каран Радж поделился необычным советом, который поможет избавиться от тошноты. Он назвал простой метод борьбы с укачиванием. Остановить приступ помогают определённые запахи. Например, запах лимона.

Когда вы вдыхаете запах лимона, обонятельная система улавливает эти цитрусовые ароматы. Вдыхание этого лимонного аромата стимулирует лимбическую систему, помогая облегчить тошноту.

Такой же эффект может оказать любой цитрусовый фрукт с сильным запахом, добавил Каран Радж. Он пояснил, что такой метод обеспечивает сенсорное отвлечение — человек переключает внимание на более сильный аромат.

Уменьшить симптомы тошноты при укачивании также могут имбирь и масло перечной мяты.