Лукашенко признался в отсутствии мобильного телефона

«Есть ли у меня мобильный телефон - нет и никогда не было. По многим причинам. Во-первых, мне это не нужно. Для того чтобы переговорить (я очень редко по мобильному телефону разговариваю), у меня есть Служба безопасности. У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо - они мне доложат, я переговорю», - сказал лидер Беларуси.