Ужасы Олимпиады: параспортсменка исчезла в Париже

Перед стартом Паралимпийских игр в Париже спортсменка из Руанды бесследно исчезла. Информации о ее местонахождении нет уже около двух недель, передает Tengri Sport .

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Неизвестная спортсменка должна была принять участие в церемонии открытия Паралимпиады 27 августа, но пропала за семь дней до мероприятия.

"По данным источника в полиции, 20 августа около 19 часов олимпийская сидячая волейболистка покинула лагерь в районе Парижа, где остановилась ее делегация, чтобы отправиться в ресторан. Она так и не вернулась. О ее исчезновении сообщил во вторник президент Олимпийского комитета Руанды", - сообщает Ouest France.

Как сообщает СМИ, в прокуратуре подтвердили начало расследования и назначили специальную бригаду по работе над ним.