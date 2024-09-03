В Windows 11 нашли «режим бога»

В Windows 11 добавлен специальный режим, открывающий возможности для расширенной настройки ОС. Об этом сообщает издание PCWorld, передает Lenta.ru

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Нашедший особый способ настроек Windows журналист Джон Мартиндейл назвал его «режимом бога» (God Mode). По словам специалиста, этот режим не является чем-то исключительным и был замечен еще в прошлых версиях Windows, однако его решили сохранить и перенести в актуальную ОС.

Для запуска особого режима нужно создать на рабочем столе папку с названием «GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}». Затем стандартная иконка папки изменится на значок «Панели управления». Мартиндейл рассказал, что с помощью «режима бога» можно управлять шифрованием BitLocker, настройками сети, устройствами Bluetooth, а также создавать резервные копии файлов, изменять дату и время и еще десятки параметров системы.

«"Режим бога" — это скрытая функция, которая значительно упрощает настройку различных параметров Windows», — подчеркнул специалист PCWorld. По словам Джона Мартиндейла, для отключения этого режима нужно удалить созданную папку-ярлык с рабочего стола.

В конце августа журналисты портала PCWorld назвали Windows 10 «рекламным щитом» корпорации Microsoft. По их словам, компания использует устаревшую ОС исключительно для продвижения Windows 11.