«Я первый в мире мертвый блогер». Цифровой аватар погибшей девушки вызвал споры в TikTok

Внимание интернет-пользователей захватил канал в тиктоке, который якобы ведет мертвая девушка. Точнее, ее цифровой аватар. О чем рассказывает блогер «с того света» и какие дискуссии вызвали видео, выяснил Kursiv LifeStyle, передает kursiv.media
В TikTok появился аккаунт, который называется «Жизнь после смерти». Главная героиня роликов по имени Настя Кузнецова выглядит и говорит, как настоящий человек. Однако, если верить описанию в профиле, девушка погибла. В самом первом видео она рассказывает:
«Я – Настя, и меня уже нет в живых. 30 июля 2024 года я попала в автокатастрофу со смертельным исходом. Но незадолго до этого я создала этот аватар. Теперь мои родственники решили подарить мне вечную жизнь через этот блог. Я буду рассказывать, как счастливо прожила эту жизнь».
Пользователи TikTok к появлению «мертвой души» в их лентах отнеслись неоднозначно. Кто-то считает, что это путь к цифровому бессмертию, а другие верят, что покойников нужно оставлять в покое. К тому же такие видео вызывают страх и мрачное настроение.
Некоторые зрители сомневаются, что цифровой аватар девушки вообще существует, и подозревают, что за образом Насти скрывается актриса, а авторы канала хотят прославиться или даже заработать на неоднозначной теме. В аккаунте появился ролик, в котором обещают за 200 лайков рассказать, как создать цифровой аватар самостоятельно. При этом стоит отметить, что 200 лайков – это довольно маленькая сумма для TikTok.
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