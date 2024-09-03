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02.09.2024, 20:32

«Я первый в мире мертвый блогер». Цифровой аватар погибшей девушки вызвал споры в TikTok

Новости Мира 0 858

Внимание интернет-пользователей захватил канал в тиктоке, который якобы ведет мертвая девушка. Точнее, ее цифровой аватар. О чем рассказывает блогер «с того света» и какие дискуссии вызвали видео, выяснил Kursiv LifeStyle, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

В TikTok появился аккаунт, который называется «Жизнь после смерти». Главная героиня роликов по имени Настя Кузнецова выглядит и говорит, как настоящий человек. Однако, если верить описанию в профиле, девушка погибла. В самом первом видео она рассказывает:

«Я – Настя, и меня уже нет в живых. 30 июля 2024 года я попала в автокатастрофу со смертельным исходом. Но незадолго до этого я создала этот аватар. Теперь мои родственники решили подарить мне вечную жизнь через этот блог. Я буду рассказывать, как счастливо прожила эту жизнь».

https://www.tiktok.com/@after_life_blog/video/7407060763489160453 Как был сделан цифровой аватар, точно неизвестно. Зрители заметили, что героиня видео двигается однотипно. Возможно, ролик с ней был снят заранее, а теперь родственники с помощью нейросети генерируют видео с текстом. В канале Настя рассказывает, как любила в детстве сгущенку и хотела стать актрисой. Свои мечты о сцене цифровой аватар надеется претворить в жизнь и после смерти.
 
https://www.tiktok.com/@after_life_blog/video/7409347905678544134 О создании посмертных аватаров люди спорят не первый год. Раньше предпринимали попытки создать цифровые копии умерших. Например, в России партия ЛДПР представила нейросеть «Жириновский» после смерти своего лидера. Теперь появился «первый мертвый блогер», как называет себя Настя.

Пользователи TikTok к появлению «мертвой души» в их лентах отнеслись неоднозначно. Кто-то считает, что это путь к цифровому бессмертию, а другие верят, что покойников нужно оставлять в покое. К тому же такие видео вызывают страх и мрачное настроение.

Некоторые зрители сомневаются, что цифровой аватар девушки вообще существует, и подозревают, что за образом Насти скрывается актриса, а авторы канала хотят прославиться или даже заработать на неоднозначной теме. В аккаунте появился ролик, в котором обещают за 200 лайков рассказать, как создать цифровой аватар самостоятельно. При этом стоит отметить, что 200 лайков – это довольно маленькая сумма для TikTok. 

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