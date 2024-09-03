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02.09.2024, 23:14

США арестовали самолет президента Венесуэлы

Новости Мира 0 404

США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане и перевезли во Флориду, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

CNN пишет об этом, ссылаясь на сведения двух американских чиновников. Это произошло после того, как было установлено, что его приобретение нарушает санкции США и связано с другими уголовными делами. Борт можно было видеть на предыдущих государственных визитах Мадуро по всему миру.

"Это посылает сигнал на самый верх. Конфискация самолета главы иностранного государства по уголовным делам - это неслыханно. Мы посылаем четкое послание: никто не выше закона, никто не вне досягаемости санкций США", - сказал один из американских чиновников в интервью телеканалу.

Отмечается, что ситуация в Венесуэле оказала влияние на политику США, поскольку миллионы людей покидают страну, многие из которых направляются к границе США с Мексикой. В течение многих лет американские власти стремились нарушить поток миллиардов долларов, идущий в Каракас. Следователи министерства внутренней безопасности - второго по величине следственного агентства в федеральном правительстве - конфисковали десятки предметов роскоши, в том числе транспортные средства, направлявшиеся в Венесуэлу.

Самолет Dassault Falcon 900, согласно данным о полетах, оцененный примерно в 13 миллионов долларов, находился в последние месяцы в Доминиканской Республике. В его аресте участвовали несколько федеральных агентств, включая следственный отдел Министерства внутренней безопасности, представителей Министерства торговли, бюро промышленности и безопасности, а также Министерства юстиции.

Американские чиновники тесно сотрудничали с доминиканскими, которые уведомили официальный Каракас о конфискации.

Напомним: США признали 74-летнего кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, отвергнув заявления действующего президента Мадуро о его победе. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Мадуро правит страной с 2013 года.

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