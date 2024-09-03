Турция подала заявку на вступление в БРИКС - СМИ

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews .

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Издание приводит в материале информацию агентства Bloomberg, которое написало об этом, ссылаясь на источники.

Анкара, как отмечается, стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи, помимо имеющихся в странах Запада. При этом Турция намерена выполнять свои обязательства в качестве члена Североатлантического альянса.

"Комментируя желание Анкары вступить в БРИКС, источники указывают, что этот шаг также вызван разногласиями с другими членами НАТО из-за того, что официальная Анкара поддерживала тесные связи с Москвой после начала вторжения войск РФ в Украину в 2022 году", - говорится в материале.

Кроме того, как указывают наблюдатели, Турция разочарована тем, что так и не стала членом Европейского союза.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР.

Ранее мы писали о том, что с января 2024 года полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах, последний, 15-й саммит состоялся в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года в очном формате впервые за три года. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе мероприятия по видеосвязи. О чем говорил Глава государства на саммите, читайте в материале.

В этом году в объединении председательствует Россия, саммит пройдет в Казани 22–24 октября.