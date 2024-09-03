18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.74
532.7
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
03.09.2024, 11:37

Instagram прослушивает каждого пользователя - СМИ

Новости Мира 0 485

Один из основных партнеров платформы по предоставлению рекламных услуг Cox Media Group (CMG) признался, что социальная сеть Instagram прослушивает пользователей в рекламных целях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт 404 Media.

Фото: depositphotos.com/igorkovalcuk
Фото: depositphotos.com/igorkovalcuk

По данным СМИ, Cox Media Group, которая работает с Google и Meta, в своей презентации прямо заявила, что опция Active Listening позволяет искусственному интеллекту подслушивать разговоры возле смартфона и анализировать действия пользователя.

Active Listening захватывает звуки с микрофона смартфонов. Алгоритмы этой программы позволяют показывать пользователям направленную рекламу. Например, после фразы "нужна новая футболка" они видят наплыв таргетированной рекламы футболок.

Отмечается, что, после того как информация об Active Listening была обнародована, Google и Meta тут же удалили любые упоминания CMG со своих ресурсов. В Amazon отметили в комментариях для СМИ, что в курсе существования сервиса, но не пользовались им. В Facebook обещали, что начали проверку информации.

Напомним, в июне сообщалось, что Instagram начал тестировать рекламные интеграции, которые нельзя пропустить. Согласно нововведению, теперь во время скролинга ленты пользователь должен "прерваться на рекламу", чтобы дальше продолжать сидеть в приложении.

Многие из пользователей подтвердили, что тоже видели эту функцию. Однако большинство реакций на нововведение было отрицательным, многие написали, что это "возмутительно". Некоторые люди пригрозили удалиться из Instagram, если столкнутся с подобными "рекламными паузами".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?