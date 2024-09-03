Instagram прослушивает каждого пользователя - СМИ

Один из основных партнеров платформы по предоставлению рекламных услуг Cox Media Group (CMG) признался, что социальная сеть Instagram прослушивает пользователей в рекламных целях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт 404 Media .

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По данным СМИ, Cox Media Group, которая работает с Google и Meta, в своей презентации прямо заявила, что опция Active Listening позволяет искусственному интеллекту подслушивать разговоры возле смартфона и анализировать действия пользователя.

Active Listening захватывает звуки с микрофона смартфонов. Алгоритмы этой программы позволяют показывать пользователям направленную рекламу. Например, после фразы "нужна новая футболка" они видят наплыв таргетированной рекламы футболок.

Отмечается, что, после того как информация об Active Listening была обнародована, Google и Meta тут же удалили любые упоминания CMG со своих ресурсов. В Amazon отметили в комментариях для СМИ, что в курсе существования сервиса, но не пользовались им. В Facebook обещали, что начали проверку информации.

Напомним, в июне сообщалось, что Instagram начал тестировать рекламные интеграции, которые нельзя пропустить. Согласно нововведению, теперь во время скролинга ленты пользователь должен "прерваться на рекламу", чтобы дальше продолжать сидеть в приложении.

Многие из пользователей подтвердили, что тоже видели эту функцию. Однако большинство реакций на нововведение было отрицательным, многие написали, что это "возмутительно". Некоторые люди пригрозили удалиться из Instagram, если столкнутся с подобными "рекламными паузами".