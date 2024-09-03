Автобус задавил 11 человек у ворот школы

В китайском городе Тайань, расположенном в восточной провинции Шаньдун, произошло страшное ДТП, унесшее жизни 11 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС .

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Инцидент произошел рано утром во вторник, когда рейсовый школьный автобус потерял управление и наехал на группу людей, шедших по обочине дороги возле ворот одной из местных школ в уезде Дунпин. Среди погибших оказались шестеро взрослых и пятеро детей. Еще 13 человек получили различные травмы и были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Водитель автобуса был задержан на месте происшествия. В настоящий момент власти ведут расследование, чтобы установить точные причины случившегося. Трагедия вызвала широкий резонанс в обществе, и многие требуют усиления мер безопасности на дорогах, особенно вблизи учебных заведений.