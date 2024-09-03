Автобус задавил 11 человек у ворот школы

В китайском городе Тайань, расположенном в восточной провинции Шаньдун, произошло страшное ДТП, унесшее жизни 11 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел рано утром во вторник, когда рейсовый школьный автобус потерял управление и наехал на группу людей, шедших по обочине дороги возле ворот одной из местных школ в уезде Дунпин. Среди погибших оказались шестеро взрослых и пятеро детей. Еще 13 человек получили различные травмы и были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Водитель автобуса был задержан на месте происшествия. В настоящий момент власти ведут расследование, чтобы установить точные причины случившегося. Трагедия вызвала широкий резонанс в обществе, и многие требуют усиления мер безопасности на дорогах, особенно вблизи учебных заведений.
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