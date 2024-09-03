Облили бензином и подожгли: судьба спортсменки после провала на Олимпиаде в Париже

Спортсменка из Уганды Ребекка Чептегеи попала в больницу с ожогом 75 процентов тела, передает Tengri Sport .

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Легкоатлетка, которая стала участницей марафона на Олимпийских играх в Париже, была госпитализирована в Кении. По данным местных СМИ, на участницу Игр напал ее партнер.

"Ее бойфренд Даниэль Ндиема Марангач также получил ожоги в результате нападения, которое было описано как домашняя ссора. У 33-летней Чептеги, занявшей 44-е место в Париже, есть дом в Кении, где она останавливается во время тренировок в стране. Полиция заявила, что проводит расследование", - утверждает The Star со ссылкой на начальника полиции округа Транс-Нзоя Джеремайю Оле Косиому.

Отмечается, что бойфренд мог облить спортсменку бензином и поджечь. Причины такого поступка не сообщаются.