“С 5 сентября“: что нужно знать казахстанцам о пребывании в Кыргызстане?

Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Что нужно знать казахстанцам - подробнее на Tengri Travel .

Фото: depositphotos.com / AlexelA

Как сообщает местное министерство цифрового развития, с 5 сентября 2024 года вступает в силу постановление кабинета министров страны "О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызстана".

Согласно документу, внесены изменения в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания, таких как:

Россия;

Казахстан;

Таджикистан;

Армения;

Беларусь;

Грузия;

Азербайджан;

Молдова.

"Министерство обращает внимание на обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызстана на срок свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью, регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в стране в зависимости от цели пребывания", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что если ранее регистрация граждан России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы производилась на срок 6 месяцев, с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания, то отныне регистрация/продление регистрации граждан стран с безвизовым режимом пребывания, находящихся на территории Кыргызстана в течение долгого времени в частных целях, будет осуществляться только на основании одного из следующих документов, дающих право на нахождение в стране (за исключением иностранных граждан, которые прибыли на короткий срок пребывания):

— вида на жительство;

— удостоверения лица без гражданства;

— удостоверения "Кайрылман";

— удостоверения "Мекен-карт".

"Если иное не предусмотрено международными договорами, участником которых является Кыргызстан", – сообщили в министерстве.

Граждане государств - членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну.

Граждане Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы без оформления документов могут находиться суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода с момента въезда в страну.

"По истечении 60 или 90 дней пребывания на территории Кыргызстана граждане, не осуществившие регистрацию, будут обязаны выехать за пределы страны и смогут въехать повторно на территорию республики через 60 или 90 календарных дней соответственно", – сообщили в ведомстве.

Вместе с тем вышеуказанным постановлением для граждан, пребывающих на территории страны в частных целях, предусмотрено оформление и выдача временного вида на жительство, которое выдается в течение 15 рабочих дней со сроком действия на 1 год с последующим ежегодным продлением, но не свыше 5 лет.

"По вопросу оформления временного вида на жительство необходимо обратиться в любое территориальное подразделение департамента регистрации населения при министерстве цифрового развития страны или ЦОН", – отметили в ведомстве.

Кроме того, Минцифры напоминает, что в соответствии с законодательством со дня въезда на территорию Кыргызстана от обязательной регистрации на определенный срок освобождаются граждане следующих стран:

Россия, Казахстан, Беларусь, Армения – 30 дней;

Азербайджан – 15 дней;

Таджикистан – 60 дней;

Грузия – 90 дней.

Граждане Молдовы обязаны пройти регистрацию в течение 5 рабочих дней со дня въезда на территорию страны.