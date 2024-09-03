Ретроградный Уран: чего ждать знакам зодиака в сентябре 2024 года

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В первый месяц осени представителей зодиакального круга ждет много изменений в разных сферах. Важно серьезно относиться к гороскопу и событиям, которые будут происходить в сентябре, потому что они могут изменить жизнь в лучшую сторону.

"Сентябрь довольно интересный месяц. Он не простой. С 1 сентября начинает ретроградное движение Уран – планета реформ, перемен", – рассказала астролог Пятому каналу.

По ее словам, ретроградный Уран даст, с одной стороны, немного драйва, сил, с другой стороны – немного хаоса, но он поможет понять, где мы не дорабатываем и застоялись, в какой сфере стоит поменять что-то.

В начале своей ретроградности Уран всегда работает ярче и более заметно, поэтому прогноз для каждого зодиакального знака важно рассматривать, учитывая воздействие этой планеты, отметила эксперт.

Овен – гороскоп на сентябрь 2024

Представителям данного знака зодиака захочется что-то прикупить: обновить гардероб или мебель. Если вдруг не хватит финансов, то такая ситуация подтолкнет Овнов к смене места работы или способа заработка. Если такие мысли давно уже крутятся в голове и есть ощущение застоя, то в сентябре 2024-го можно смело решаться на перемены в карьере.

Телец

Ретроградный Уран сулит ревизии в жизни Тельцов. Они задумаются о смене имиджа, захочется кардинально поменять что-то: прическу, цвет волос, одежду, стиль. Согласно гороскопу, не рекомендуется нырять с головой в такие авантюры, а делать все осторожно и пошагово. Внешние обновления придадут Тельцам моральных сил и уверенности в себе. В сентябре 2024-го также возможны размышления о будущем. Определенно есть смысл пересмотреть свои планы и цели.

Близнецы – гороскоп на сентябрь 2024

Близнецам захочется творчества и реализации. Это будет полезный месяц для представителей этого знака. Они начнут искать дело или проект себе по душе. Им станет тесно в рутинной жизни, захочется развернуть душу и заняться чем-либо интересным. Близнецам гороскоп рекомендует прислушиваться к своему сердцу и поступать исходя из внутренних импульсов.

Рак

Они не очень любят быть на виду, больше ценят окружение близких и проверенных людей. Однако сентябрь 2024 года для Раков – это месяц социальной реализации, когда им захочется заводить новых друзей, посещать клубы по интересам, искать что-то новое. Все это станет хорошей основой для будущих успехов.

Лев – гороскоп на сентябрь 2024

Темы карьеры, самореализации и будущего будут в большей мере занимать Львов в сентябре. Их посетят мысли о перспективах личностного роста. Поскольку представители этого зодиакального знака всегда хотят стать лучшими, вопрос достижения данной цели будет стоять особенно остро. Определенно есть смысл планомерно начать двигаться к поставленной задаче.

Дева

У Дев остро встанет вопрос о повышении квалификации или уровня образования. На такие мысли обязательно нужно обратить внимание. Возможно, они пойдут на профессиональное обучение или станут чьим-то наставником. Так или иначе, рост профессионального и духовного уровня однозначно ждет представителей этого знака в сентябре 2024 года.

Весы – гороскоп на сентябрь 2024

Рожденные под знаком Весов получат доступ к ресурсам. Это обогащение будет заметным. Как показывает гороскоп, приятным бонусом может быть какая-то выплата для совершения крупной покупки. Весы также могут найти покровителя, который поможет в реализации задуманных планов. В сентябре содействие придет из самых неожиданных источников. Важно суметь правильно распорядиться этой помощью.

Скорпион

Скорпионам в сентябре 2024 года захочется свежести, драйва и обновлений в отношениях. Выбор может пасть на что-то новое и необычное. Согласно гороскопу, это отличный период для экспериментов на личном фронте. Стоит пригласить свою вторую половинку на романтическое свидание, а если ее пока нет, то заняться активным поиском в необычном месте. Используя неординарные подходы в любовной сфере, Скорпионы почувствуют удовлетворение от жизни.

Стрелец – гороскоп на сентябрь 2024

Много изменений в текущих делах ждет Стрельцов. На работе их может ожидать полный завал, а вместе с ним смена офиса, руководства, целей или планов. И на работе, и в домашних обязанностях у представителей этого знака зодиака будет много перемен и новшеств. Для них сентябрь 2024-го будет не самым комфортным месяцем.

Козерог

Козерогам в сентябре 2024 года придет в голову идея нового проекта или бизнеса. Это будет стоящее начинание, которое обязательно нужно попробовать воплотить в жизнь. Для этого нужно будет подключить творческие способности и проактивный подход.

Водолей – гороскоп на сентябрь 2024

Особенно острым для Водолеев в сентябре 2024 года будет вопрос ремонта или переезда. Для них оба варианта будут очень полезны и интересны. Этому знаку зодиака рекомендуется подойти к таким задачам креативно и необычно. Воспринимать подобные трудности следует как возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Рыбы

Рыбам гороскоп сулит много встреч и поездок в сентябре 2024-го. Вместе с этими событиями в жизни придут важные переговоры, новые знакомства и друзья. В этом месяце у представителей данного знака зодиака есть шанс обрасти полезными связями. Вновь приобретенные знакомства помогут Рыбам в реализации их планов.

Отметим, что сегодня, 3 сентября, наступает первое новолуние осени. В связи с этим астролог дала советы, что можно сделать в этот период, чтобы привнести в жизнь что-то новое.