Блогера приговорили к тюремному сроку в Иране за твит с точкой

К 12 годам тюремного заключения приговорили блогера в Иране после публикации твита с точкой - мужчину признали виновным в произраильской пропаганде. Об этом сообщило издание Iran International со ссылкой на адвоката осужденного, передает Tengrinews.kz .

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Оппозиционного блогера Хоссейна Шанбехзаде приговорили к 12 годам лишения свободы за ответную публикацию на пост верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в которой он оставил одну лишь точку.

Его публикация собрала почти в два раза больше лайков, чем пост аятоллы Хаменеи. Как уточняет издание, точку и другие одиночные символы часто используют иранские оппозиционеры, чтобы выразить несогласие с режимом в стране.

После ареста аккаунт Шанбехзаде в соцсети был удален из Twitter, однако его имя еще долго оставалось в разделе "популярное" на персидском языке.

Пять лет дали Шанбехзаде "за пропаганду в пользу Израиля", 4 года - "за оскорбление исламских святынь", 2 года - за "распространение ложной информации" и еще год - за "антигосударственную пропаганду".

Ранее Шанбехзаде уже был приговорен к тюремному сроку за критику властей под своим настоящим именем в соцсетях. В 2019 году его обвинили в "оскорблении святынь и лидера Исламской Республики".

По словам адвоката, суд не предоставил никаких доказательств пропагандистской деятельности, а обвинение выдвинуто на основании содержимого его личных переписок. Защита намерена обжаловать приговор.

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