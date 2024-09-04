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04.09.2024, 08:03

Появилось шокирующее видео разрушения “Титаника“

Новости Мира 0 568

Появилось видео разрушения "Титаника". Кадры показывают, как знаменитый нос корабля стремительно разрушается, передает Tengri Travel со ссылкой на DailyMail.

Кадры из кинофильма "Титаник"
Кадры из кинофильма "Титаник"

Более 100 лет нос "Титаника" оставался таким же узнаваемым, каким он был до того, как затонул под волнами Атлантики. Однако шокирующее видео показывает, что легендарная передняя часть корабля рухнула на морское дно.

Видеозаписи и фотографии, снятые с помощью подводных роботов, демонстрируют, насколько быстро "Титаник" разрушается на глубине 3800 метров под водой. Команда экспедиции, обнаружившая это, предупреждает, что корабль может окончательно разрушиться в любое время.

"Люди постоянно спрашивают: "Как долго "Титаник" будет оставаться на месте?" Мы просто не знаем, но наблюдаем за этим в реальном времени", – заявил Томасина Рэй, директор RMS Titanic Inc, компании, которая организовала экспедицию.

Во время экспедиции, проведенной в июле и августе этого года, два дистанционно управляемых аппарата, запущенных RMS Titanic Inc, обнаружили, что 4,5-метровый участок носового ограждения отсутствует. Позднее 3D-сканирование района показало, что эта часть ограждения упала целым куском на морское дно.

Отмечается, что металлическая структура корабля разрушается под воздействием микроорганизмов, создающих большие сталактиты ржавчины. Компания RMS Titanic Inc также подчеркнула, что новые участки разрушения могут открыть "беспрепятственный доступ к внутренним частям корабля", что предоставит новые возможности для исследований. Во время экспедиции два подводных робота собрали более двух миллионов фотографий и 24 часа видеоматериала в формате HD. Компания сейчас анализирует эти данные и надеется создать детализированное 3D-изображение "Титаника".

Этим летом экспедиция также обнаружила артефакт, который долгое время считался потерянным во времени. Когда в 1985 году была опубликована первая информация о крушении, снимки показали бронзовую статую под названием "Диана Версальская", лежащую в массе обломков. Однако из-за секретности вокруг этого открытия точное местонахождение статуи так и не было записано. Теперь же, спустя годы, 60-сантиметровая фигура, когда-то украшавшая камин первого класса, вновь найдена.

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