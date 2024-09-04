Связь между мобильными телефонами и риском развития рака головного мозга отсутствует - ВОЗ

По заказу Всемирной организации здравоохранения по всему миру провели обзор на тему возможной связи между пользованием сотовым телефоном и риском развития рака головного мозга, рассказывает Tengri Life со ссылкой на scmp.com .

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В ВОЗ отметили, что, несмотря на колоссальный рост использования беспроводных технологий, соответствующего роста заболеваемости раком мозга не произошло. Это относится даже к людям, которые совершают длительные телефонные звонки, или к тем, кто пользуется мобильными телефонами более десяти лет.

Анализ включал 63 исследования за период с 1994 по 2022 год. В них приняли участие 11 исследователей из 10 стран, включая управление по радиационной защите правительства Австралии.

В работе оценивалось воздействие радиочастоты, используемой в мобильных телефонах, а также в телевизорах, радионянях и радарах, сказал соавтор работы профессор эпидемиологии рака в университете Окленда, Новая Зеландия, Марк Элвуд.

По его словам, ни один из основных изученных вопросов не показал повышенного риска.

В исследовании рассматривались случаи рака головного мозга у взрослых и детей, а также рак гипофиза, слюнных желез и лейкемия и риски, связанные с использованием мобильных телефонов, базовых станций или передатчиков, включая профессиональное облучение.

ВОЗ и другие международные органы здравоохранения ранее заявляли, что нет окончательных доказательств неблагоприятного воздействия излучения, используемого мобильными телефонами, на здоровье, но призвали к проведению дополнительных исследований. В настоящее время Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует его как “возможно канцерогенный”, или класс 2B, это категория, используемая, когда агентство не может исключить потенциальную связь.

Консультативная группа агентства призвала пересмотреть классификацию как можно скорее, учитывая новые данные, полученные с момента последней оценки в 2011 году.

Оценка ВОЗ будет опубликована в первом квартале следующего года, сообщает издание.