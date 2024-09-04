Сразу пять министров подали в отставку в Украине

Сразу пять министров Украины 3 сентября подали в Верховную раду заявления о своей отставке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на " РБК Украина ".

Фото: depositphotos.com

В Верховную раду поступили заявления от: министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюська, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

С поста также был уволен замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Шурму уволили из-за "позиции партнеров и откровенной коррупции".

По данным портала Кorrespondent, с должности также может уйти глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На его место рассматривается кандидатура первого заместителя главы министерства Андрея Сибиги.

Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что планируется поменять больше половины Кабмина.

"Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в Кабмине. Он подчеркнул, что осень будет чрезвычайна важна для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики.