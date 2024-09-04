Метеоролог назвал две работающие погодные приметы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ни одна из долгосрочных погодных примет не работает, заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Зато, по словам метеоролога, две краткосрочные были подтверждены научно: это примета о низко летающих перед дождем птицах и примета, связывающая цвет заходящего солнца с погодой будущего дня.

«Однажды взяли и решили проверить все приметы. Оказалось, абсолютное большинство работает на уровня случайного гадания. То есть, никакие приметы, связанные с предсказанием погоды на год или на сезон не действуют. Но есть краткосрочные приметы, и некоторые из них работают. К примеру, птицы, действительно, летают к дождю», — рассказал Вильфанд.

Он объяснил, что, когда приближается дождь, воздух насыщается влагой. Из-за этого у мелких насекомых намокают крылышки, они начинают низко летать. И тогда вслед за ними опускаются и птицы.

«Но метеорологи прогнозируют дождь задолго до того, как это сделают птицы», — заметил Вильфанд.

Другая работающая примета — о цвете заходящего солнца. Если оно красное — погода на следующий день будет хорошей, белое — можно ждать перемены, связанной с дождем, ветром, облачностью.