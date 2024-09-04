Глава МИД Украины подал заявление об отставке

Как заявлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
, ожидается большая перезагрузка правительства Украины — предполагается сменить половину состава кабмина. По словам Стефанчука, в отставку уже подали министр юстиции Денис Малюська
, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
. Позже заявление написала и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук
.
Комментарии1 комментарий(ев)