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05.09.2024, 07:51

14-летний подросток открыл стрельбу в школе в США: четверо погибли и десятки ранены

Новости Мира 0 381

14-летний подросток устроил стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате погибли по меньшей мере четыре человека, 30 человек получили ранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Инцидент произошел утром в среду в школе Апалачи в городе Уиндер. "Среди погибших - двое учеников и двое учителей. Стрелок взят под стражу", - заявил глава местного отделения ФБР Крис Ози.

По информации правоохранительных органов, подросток использовал при стрельбе полуавтоматическую винтовку типа AR-15. Каким образом школьник получил такое оружие и как его пронес в школу сейчас выясняется.

Фото жертв стрельбы в школе Апалачи. ©️ CNN

Один из свидетелей массовой стрельбы, 17-летний Серхио Кальдера рассказал, что он был на уроке химии, когда услышал выстрелы. Парень рассказал, что его учительница открыла дверь, а другой учитель, вбежавший в класс, потребовал закрыть дверь, чтобы защититься от стрельбы.

Пока ученики и учителя толпились в комнате, кто-то постучал в дверь его класса и несколько раз потребовал открыть ее. Когда стук прекратился, Кальдера услышал новые выстрелы и крики. По его словам, позднее ученики были эвакуированы на школьное футбольное поле.

На кадрах прямого эфира с места событий видны машины скорой помощи возле школьного здания. По свидетельству корреспондента CNN, одного из пациентов погрузили в медицинский вертолет, приземлившийся у школы.

В заявлении Белого дома отмечается, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся и что "его администрация продолжит координировать свои действия с федеральными, государственными и местными официальными лицами по мере получения дополнительной информации".

 

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