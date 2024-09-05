Цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на торгах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,07 процента, до 72,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 08:04 по времени Астаны.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре падала на 1,18 процента и достигла 69,51 доллара за баррель.
Напомним, 4 сентября цена на нефть марки Brent упала до 73 долларов за баррель. По данным аналитиков, это самая низкая цена, зафиксированная с декабря 2023 года.
Падение цен связано с возможным урегулированием политического конфликта в Ливии, остановкой экспорта нефти и сокращением добычи. Дополнительно на котировки влияют опасения по поводу роста китайской экономики и укрепление доллара.
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