Цены на нефть продолжают падать

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Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,07 процента, до 72,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 08:04 по времени Астаны.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре падала на 1,18 процента и достигла 69,51 доллара за баррель.

Напомним, 4 сентября цена на нефть марки Brent упала до 73 долларов за баррель. По данным аналитиков, это самая низкая цена, зафиксированная с декабря 2023 года.

Падение цен связано с возможным урегулированием политического конфликта в Ливии, остановкой экспорта нефти и сокращением добычи. Дополнительно на котировки влияют опасения по поводу роста китайской экономики и укрепление доллара.