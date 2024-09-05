Кому нельзя есть лапшу быстрого приготовления

Впервые появившись в странах Дальнего Востока, лапша быстрого приготовления быстро набрала популярность по всему миру. Казахстан не стал исключением. Корреспондент Tengri Life решил узнать, есть ли риски при употреблении этого блюда.
Лапша не требует много времени для приготовления, обладает своеобразным вкусом и стоит недорого. Между тем в социальных сетях все чаще распространяются видеоролики, предупреждающие о ее вреде.
Чем и насколько действительно вреден такой полуфабрикат, помогала разобраться диетолог, консультант по питанию Анастасия Малютина
"В составе лапши быстрого приготовления содержится патока, соль и трансжиры. Патока высококалорийна и приводит к набору веса. Уровень сахара в крови резко повышается, и сахар преобразуется в жировую ткань. Людям с сахарным диабетом категорически нельзя употреблять данный продукт", - рассказала Малютина корреспонденту Tengri Life.
По ее словам, в приправах много соли, а соль, как известно, задерживает жидкость в организме, что приводит к отекам.
"Также при злоупотреблении солью могут возникнуть заболевания почек, печени и артериосклероз. Трансжиры - это самая вредная разновидность жиров", - предупредила диетолог.
Организм вообще не усваивает трансжиры, поэтому они долго циркулируют в крови, повышая уровень "плохого" холестерина и риск атеросклероза.
"Заменяя полноценные обеды "бичпакетом", человек вскоре будет испытывать дефицит необходимых питательных веществ, а также наберет лишние килограммы", - добавила она.
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