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05.09.2024, 10:13

Кому нельзя есть лапшу быстрого приготовления

Новости Мира 0 396

Впервые появившись в странах Дальнего Востока, лапша быстрого приготовления быстро набрала популярность по всему миру. Казахстан не стал исключением. Корреспондент Tengri Life решил узнать, есть ли риски при употреблении этого блюда.

Фото:depositphotos.com
Фото:depositphotos.com

Лапша не требует много времени для приготовления, обладает своеобразным вкусом и стоит недорого. Между тем в социальных сетях все чаще распространяются видеоролики, предупреждающие о ее вреде.

Чем и насколько действительно вреден такой полуфабрикат, помогала разобраться диетолог, консультант по питанию Анастасия Малютина

"В составе лапши быстрого приготовления содержится патока, соль и трансжиры. Патока высококалорийна и приводит к набору веса. Уровень сахара в крови резко повышается, и сахар преобразуется в жировую ткань. Людям с сахарным диабетом категорически нельзя употреблять данный продукт", - рассказала Малютина корреспонденту Tengri Life.

По ее словам, в приправах много соли, а соль, как известно, задерживает жидкость в организме, что приводит к отекам.

"Также при злоупотреблении солью могут возникнуть заболевания почек, печени и артериосклероз. Трансжиры - это самая вредная разновидность жиров", - предупредила диетолог.

Организм вообще не усваивает трансжиры, поэтому они долго циркулируют в крови, повышая уровень "плохого" холестерина и риск атеросклероза.

"Заменяя полноценные обеды "бичпакетом", человек вскоре будет испытывать дефицит необходимых питательных веществ, а также наберет лишние килограммы", - добавила она.

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