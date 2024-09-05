На Михаила Пореченкова подали в суд из-за мусора

На известного российского актера Михаила Пореченкова подали в суд из-за накопившихся долгов по вывозу мусора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash , передает Lenta.ru

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Утверждается, что он четыре месяца не платил по квитанциям за коммунальные услуги в двух московских квартирах на Шмитовском проезде. С января по апрель 2024 года актер накопил общий долг в 6599 рублей.

6 августа управляющая компания передала судебный приказ о взыскании средств в мировой суд, однако долг продолжил расти и дальше. Отмечается, что в скором времени в суд будет подан еще один схожий документ.

Ранее мировой суд Таганского района города Москвы взыскал долг с лидера музыкальной поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Утверждается, что он задолжал крупную сумму за жилищно-коммунальные услуги, однако точная сумма не называется.