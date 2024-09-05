Туристы массово покидают популярную страну Европы из-за протестов

Число отдыхающих на курортах Испании резко сократилось из-за протестов местных жителей против массового туризма, передает Tengri Travel со ссылкой на The Mirror.

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На Балеарских островах наблюдается резкое снижение количества британских путешественников из-за протестов местных жителей против массового туризма. В связи с этим региональные туристические агентства начали масштабную кампанию по привлечению отдыхающих.

"В связи с этим были разосланы сообщения в СМИ, а также туроператорам и туристическим агентствам. Они призваны заверить туристов в том, что на островах им, безусловно, рады и не стоит опасаться враждебного приема или проявлений туризмофобии", – написало издание.

Но в то же время отмечается, что жители Майорки, одного из Балеарских островов, вышли на улицы с плакатами, призывающими туристов "уезжать домой", и заблокировали доступ отдыхающих к популярным пляжам.

Издание уточняет, что демонстрации в первую очередь были направлены на ужесточение контроля за арендой жилья для туристов, чтобы улучшить жилищные условия местных жителей, но в итоге дела приняли совсем мрачный оборот, когда на нескольких стенах в городе Манакор появились граффити "убей туриста".

Между тем другая европейская страна планирует повысить туристический налог c 5 до 25 евро за ночь, чтобы сократить количество туристов.