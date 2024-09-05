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05.09.2024, 12:55

Телеканал сообщил о массовой казни чиновников в Северной Корее

Новости Мира 0 600

За прошедший месяц в Северной Корее казнили десятки чиновников из-за неспособности предотвратить ущерб от наводнений, которые охватили в июле и августе значимую часть страны. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ленту.Ру".

©️ Korean Central News Agency
©️ Korean Central News Agency

"По-видимому, северокорейские власти в конце прошлого месяца казнили от 20 до 30 человек... Среди них была фигура, эквивалентная губернатору провинции", - говорится в публикации.

В частности, чиновники якобы были связаны с бывшим секретарем отделения Трудовой партии Кореи Кан Бон Хуном в провинции Джаган, пострадавшей от наводнений. Ранее он также занимал должность заместителя министра военной промышленности.

Как отмечает агентство "Ёнхап", на внеочередном заседании политбюро партии в конце июля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что строго накажет тех, кто пренебрег должностными обязанностями и несет ответственность за последствия наводнений.

Ким Чен Ын лично проинспектировал ситуацию в провинции Пхенан-Пукто. Подтопление произошло в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Во время посещения одного из них лидер страны врезался в дерево.

По данным южнокорейских СМИ, наводнения из-за проливных дождей на северо-западе страны унесли жизни до 1,5 тысячи человек. Ким Чен Ын в свою очередь назвал подобные заявления клеветой, обвинив Южную Корею в намерении очернить КНДР.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
строго накажет тех, кто пренебрег должностными обязанностями и несет ответственность за последствия наводнений - почему бы такой подход к ответственности не использовать у нас?
05.09.2024, 08:12
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