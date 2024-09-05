Главный симптом камней в почках назвала терапевт

Мочекаменная болезнь обычно не дает четкой симптоматики, но однако безошибочным признаком этого заболевания является почечная колика, передает NEWS.ru со ссылкой на терапевта Анастасию Тимощенко, передает mir24.tv

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По словам врача, колика ощущается как мучительные боли в животе или поясничной области перемещающего характера, в том числе с иррадиацией в пах.

Кроме того, может повыситься температура тела, измениться вид и структура мочи, а также характер мочеиспускания. При почечной колике нередко появляются признаки общей интоксикации организма – слабость, озноб, тошнота и рвота, отметила эксперт.

Ранее терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала, как отличить боль в спине от проблем с почками. По ее словам, почки провоцируют ноющую или резкую боль, но постоянную и не зависящую от положения тела. Кроме того, почечная боль зачастую имеет односторонний характер.