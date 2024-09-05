Главный симптом камней в почках назвала терапевт

Мочекаменная болезнь обычно не дает четкой симптоматики, но однако безошибочным признаком этого заболевания является почечная колика, передает NEWS.ru со ссылкой на терапевта Анастасию Тимощенко, передает mir24.tv
По словам врача, колика ощущается как мучительные боли в животе или поясничной области перемещающего характера, в том числе с иррадиацией в пах.
Кроме того, может повыситься температура тела, измениться вид и структура мочи, а также характер мочеиспускания. При почечной колике нередко появляются признаки общей интоксикации организма – слабость, озноб, тошнота и рвота, отметила эксперт.
Ранее терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала, как отличить боль в спине от проблем с почками. По ее словам, почки провоцируют ноющую или резкую боль, но постоянную и не зависящую от положения тела. Кроме того, почечная боль зачастую имеет односторонний характер.
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