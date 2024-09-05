Путин назвал своего фаворита на выборах президента США

"Фаворитом, если можно так сказать, был президент действующий Байден. Вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот мы тоже так сделаем, поддержим.

Она так заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то Трамп, он же ввел столько санкций и ограничений в отношении , сколько до него ни один президент не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может, она воздержится от таких действий. В конечном итоге выбор за американским народом", - сказал Путин.