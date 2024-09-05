В Украине назначен новый министр иностранных дел

Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел первого заместителя министра Андрея Сибигу. Об этом сообщает информационное агентство "Унiан", передает Tengrinews.kz .

Андрей Сибига. Фото: president.gov.ua

О назначении Сибиги в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что за это решение проголосовали 258 народных депутатов.

Как отмечается на сайте МИД Украины, в 2016-2021 годах Сибига был послом Украины в Турции. В 2021-2024 годах - заместитель руководителя офиса президента Украины, а с 2024 года - первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке. Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. Его наиболее вероятным преемником называли первого заместителя Андрея Сибигу.

Кроме этого, 3 сентября в Верховную Раду подали заявления об отставке сразу пять министров. В частности, заявления поступили от министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюська, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

С поста также был уволен замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Шурму уволили из-за "позиции партнеров и откровенной коррупции".